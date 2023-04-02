Жулин — о жене Костомарова: проводит в палате круглые сутки, домой ездит только ночевать

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался о жене олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова, Оксане Домниной.
Жулин — о жене Костомарова: проводит в палате круглые сутки, домой ездит только ночевать
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Всё-таки человек, который действительно всё знает о Роме, — это Оксана Домнина, его супруга. Только домой ездит к детям ночевать. А так она проводит в палате круглые сутки», — сказал Жулин в эфире НТВ.

Фигурист попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В последние дни всё чаще поступали сообщения об улучшении состояния фигуриста.

Ранее Жулин сообщил, что получил голосовое сообщение от Костомарова.

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