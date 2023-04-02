Полузащитник «Акрона» — о матче с «Динамо» в Кубке: всегда есть какой-то шанс

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Полузащитник «Акрона» Евгений Песегов поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России («Путь регионов») с «Динамо».
Полузащитник «Акрона» — о матче с «Динамо» в Кубке: всегда есть какой-то шанс
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Всегда есть какой‑то шанс, будем готовиться, настраиваться, а там как получится.

Естественно, это неплохо, что «Акрон» дошёл до такой стадии в Кубке. Интересно играть с соперниками из РПЛ, это показывает и наш уровень. Получится интересный матч с «Динамо», — приводит слова Песегова «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Акрон» состоится 4 апреля в 19:30 мск.

Ранее в «Динамо» сообщили, что Смолов может сыграть в Кубке России с «Акроном».

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