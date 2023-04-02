Мамедов назвал самоуправством условия польской федерации по допуску российских фехтовальщиков

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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказал мнение, что условия, которые выдвигает польская федерация по допуску российских спортсменов, являются самоуправством.
Мамедов назвал самоуправством условия польской федерации по допуску российских фехтовальщиков
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Этот релиз — самоуправство Польской федерации фехтования. В Европе трубят про права человека и свободу слова, а где она здесь? Говорить против своей страны — свобода слова? Всё это чистейшая провокация, потому что они нас видеть не хотят, поэтому и придумывают такие провокационные условия», — цитирует Мамедова ТАСС.

2 апреля стало известно, что Польша допустит россиян на этап Кубка мира по фехтованию, если они подпишут заявление о несогласии с СВО.

Атлеты также должны будут подать письменное заявление, в котором укажут, что соответствуют правилам нейтралитета и не являются военнослужащими.

Кроме того, во время соревнований будет запрещено вывешивать флаги, воспроизводить гимны и демонстрировать национальные цвета России и Белоруссии.

Этап Кубка мира пройдёт в Познани с 21 по 23 апреля.

Ранее сообщалось, что россиянин Вадим Анохин выиграл международный турнир по фехтованию на шпагах в Казани.

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