Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии, Хэмилтон — второй

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Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл гонку Гран-при Австралии.
Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии, Хэмилтон — второй
  • AP
  • © Scott Barbour

Вторым стал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку гонщик Aston Martin Фернандо Алонсо.

Отметим, что гонку трижды останавливали красными флагами.

Во второй раз гонку прервали красными флагами после аварии Кевина Магнуссена из Haas. Гонщикам оставалось проехать два круга, но гонку снова остановили после рестарта из-за нескольких аварий.

В итоге гонка закончилась за машиной безопасности.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен чуть не сбил птицу в квалификации Гран-при Австралии.

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