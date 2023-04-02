Аллегри — о победе над «Вероной»: до зоны Лиги чемпионов ещё четыре очка, это много

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил шансы команды попасть в зону Лиги чемпионов после победы над «Вероной» (1:0) в матче 28-го тура Серии А.

«Мы набрали на поле 59 очков и благодаря этой победе сократили отставание от «Интера».

Хорошие результаты позволяют быстро навёрстывать упущенное, но нужно двигаться вперёд шаг за шагом. Реальная таблица говорит нам о том, что до зоны Лиги чемпионов ещё четыре очка, а это много», — приводит слова Аллегри Football Italia.

«Ювентус» с 44 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Верона» (19) располагается на 18-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» с минимальным счётом обыграла «Интер» в матче Серии А.