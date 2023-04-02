РУСАДА зафиксировало два случая употребления мельдония хоккеистами «Толпара»

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнаружило мельдоний в двух пробах игроков клуба Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Толпар».

«У хоккеистов «Толпара» взято две пробы в феврале и пять в марте. На данный момент РУСАДА сообщило в лигу об обнаружении мельдония в двух пробах», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Подчеркивается, что КХЛ продолжает реализацию антидопинговой программы в КХЛ, МХЛ и ЖХЛ в сезоне-2022/23, и тестирование игроков лиг реализуется совместно с РУСАДА.

«Толпар» является клубом системы уфимского «Салавата Юлаева».

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года.

Ранее сообщалось, что МОК будет проверять российских атлетов на выполнение антидопинговых условий.

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