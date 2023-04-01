«Нэшвилл» разгромил «Сент-Луис» в матче НХЛ, Тренин забросил 11-ю шайбу в сезоне

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«Нэшвилл Предаторз» на своём льду нанёс разгромное поражение «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу команды Джона Хайнса.

В составе победителей шайбы забросили Томми Новак (пятая минута), Коди Гласс (восьмая), Колтон Сиссонс (28-я), Люк Евангелиста (34-я), Яков Тренин (52-я) и Филип Томасино (59-я). У проигравших отличился Калле Росен (49-я).

Тренин забросил 11-ю шайбу в сезоне-2022/23. На счету 26-летнего воспитанника челябинского хоккея 11 голевых передач в 70 играх.

«Нэшвилл» с 84 очками занимает пятое место в Центральном дивизионе. «Сент-Луис» располагается на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что «Бостон» в третий раз за последние десять лет выиграл Президентский кубок НХЛ.

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