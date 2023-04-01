Гвардиола назвал идеальной игру «Манчестер Сити» в матче с «Ливерпулем» в АПЛ

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал идеальной игру команды в матче с «Ливерпулем» в 29-м туре АПЛ (4:1).
Гвардиола назвал идеальной игру «Манчестер Сити» в матче с «Ливерпулем» в АПЛ
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«С первой по 93-ю минуту мы играли идеально — несмотря на то, что пропустили гол. Мы играли действительно хорошо. Одно из лучших выступлений за последние семь лет», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» с 64 очками занимает второе место в таблице чемпионата Англии по футболу. В активе «Ливерпуля» 42 очка и шестая позиция. 

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Манчестер Сити» мог забить больше.

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