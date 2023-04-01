Дзюба — о предстоящем матче с «Зенитом»: непобедимых нет

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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба поделился ожиданиями от матча с санкт-петербургским «Зенитом» в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дзюба — о предстоящем матче с «Зенитом»: непобедимых нет
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«С некоторыми ребятами из «Зенита» общаюсь очень близко, буду рад их увидеть, люблю и уважаю, но такие темы не обсуждаем. Ждём матч, с нетерпением готовимся. Для нас сейчас любая игра как финал. Непобедимых нет, мы их не боимся, тем более играем дома», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ»

1 апреля железнодорожники разгромили «Пари НН» на стадионе «Нижний Новгород» со счётом 4:0. В составе железнодорожников один мяч забил Дмитрий Баринов на 26-й минуте, дубль оформил Артём Дзюба (15-я, 31-я), ещё один гол на счету Антона Миранчука (90 + 2). 

Матч с «Зенитом» пройдёт 9 апреля. Дзюба выступал за сине-бело-голубых с 2015 по 2022 год.

Ранее Дзюба высказался о победе железнодорожников в матче 21-го тура РПЛ с «Пари НН».

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