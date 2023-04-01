Галактионов стал седьмым тренером, которому удалось выиграть первые четыре матча в РПЛ с новой командой

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Михаил Галактионов стал седьмым тренером, которому удалось выиграть свои первые четыре матча в Российской премьер-лиге (РПЛ) с новой командой.
Галактионов стал седьмым тренером, которому удалось выиграть первые четыре матча в РПЛ с новой командой
  • РИА Новости

Под руководством специалиста в РПЛ «Локо» победил «Ростов» (3:1), «Ахмат» (1:0), «Краснодар» (3:2) и «Пари НН» (4:0).

До Галактионова подобные результаты удавались Адамасу Голодцу, Валерию Газзаеву, Станиславу Черчесову, Андре Виллаш-Боашу, Роберто Манчини и Сергею Семаку.

«Локомотив» занимает 11-ю строчку в таблице чемпионата России с 25 очками. «Пари НН» расположился на 13-м месте с 19 очками.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» предложит Дзюбе долгосрочный контракт.

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