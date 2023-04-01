Галактионов стал седьмым тренером, которому удалось выиграть первые четыре матча в РПЛ с новой командой

Михаил Галактионов стал седьмым тренером, которому удалось выиграть свои первые четыре матча в Российской премьер-лиге (РПЛ) с новой командой.

РИА Новости