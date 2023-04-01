В «Спартаке» сообщили, что Промес будет в запасе в матче с «Ахматом» из-за дискомфорта

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему полузащитник московской команды Квинси Промес начнёт встречу с «Ахматом» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на скамейке запасных.
В «Спартаке» сообщили, что Промес будет в запасе в матче с «Ахматом» из-за дискомфорта
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«У Квинси Промеса был небольшой дискомфорт перед матчем. Тренерский штаб решил его поберечь», — заявил Зеленов журналистам.

Встреча пройдёт 1 апреля на «Открытие Банк Арене» и начнётся в 16:30 мск. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков. «Ахмат» идёт шестым с 32 очками.

Нидерландец выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018—2021 годы). На его счету 102 мяча за красно-белых. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €11 млн.

Ранее сообщалось, что ряд легионеров «Спартака» могут быть проданы в летнее трансферное окно при наличии предложений, которые устроят московский клуб.

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