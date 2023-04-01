Газзаев: если бы не Слуцкий, в Европе бы больше внимания обращали на тренеров из России

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев объяснил, почему российские специалисты не пользуются спросом в Европе.

«Вот работал в Европе какое‑то время Слуцкий, но он не дал там результат. Понятно, что после такого никто не будет приглашать российских специалистов. Если бы он успешно отработал, на наших тренеров обращали бы больше внимания в Европе. Но он там провалился», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».

Леонид Слуцкий с лета 2018 года по март 2019 года занимал пост главного тренера нидерландского «Витесса». Под его руководством клуб занял пятое место в чемпионате.

Ранее сообщалось, что бывший клуб Слуцкого «Витесс» может прекратить существование.