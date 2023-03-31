Кафанов: Лантратов не был вызван в сборную из-за сложностей с оформлением визы Ирана

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов объяснил, почему голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов не был вызван на мартовский учебно-тренировочный сбор национальной команды.

«Илья не попал в команду, потому что список сборной нужно было подавать до начала возобновления чемпионата. Так требовали в иранском посольстве для получения виз. Илья же только пришёл в «Локомотив», там есть ещё два вратаря такого же уровня, и кто начнёт вторую часть сезона, не знали ни мы, ни сам Илья», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

Сборная России 23 марта сыграла вничью с Ираном (1:1). 26 марта команда Валерия Карпина обыграла сборную Ирака (2:0). В первой встрече ворота россиян защищал Матвей Сафонов, во второй — Сергей Песьяков. Также в сборную России были вызваны Александр Селихов и Илья Помазун.

Ранее тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался о переходе голкипера Никиты Хайкина в «Бристоль».





