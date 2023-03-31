В «Волге» будут подавать в суд на болельщика, бросившего банан в матче с «Зенитом»
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«Будет подавать в суд на болельщика, который бросил банан в матче с «Зенитом», чтобы он заплатил штраф, который РФС выписал «Волге», — цитирует Наволкина «Спорт-Экспресс».
Фанатом оказался местный житель 2004 года рождения. На него составлен административный протокол по ст. 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).
На 91-й (90 + 1) минуте матча Кубка России с «Волгой» («Путь регионов») Вендела заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильского полузащитника кинули банан.
Ранее суд в Ульяновске оштрафовал на 5 тыс. рублей болельщика, бросившего банан.