В «Волге» будут подавать в суд на болельщика, бросившего банан в матче с «Зенитом»

Президент «Волги» Михаил Наволкин заявил, что клуб будет подавать в суд на болельщика, который бросил банан на поле в матче Кубка России («Путь регионов») с «Зенитом» (0:3).

«Будет подавать в суд на болельщика, который бросил банан в матче с «Зенитом», чтобы он заплатил штраф, который РФС выписал «Волге», — цитирует Наволкина «Спорт-Экспресс».

Фанатом оказался местный житель 2004 года рождения. На него составлен административный протокол по ст. 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

На 91-й (90 + 1) минуте матча Кубка России с «Волгой» («Путь регионов») Вендела заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильского полузащитника кинули банан.

Ранее суд в Ульяновске оштрафовал на 5 тыс. рублей болельщика, бросившего банан.