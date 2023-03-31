RMC Sport: защитник сборной Аргентины по футболу Монтьель обвиняется в изнасиловании
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Предполагаемый инцидент произошёл в январе 2019 года на вечеринке футболиста, сообщает RMC Sport.
У жертвы были непродолжительные отношения с игроком, который настоял на том, чтобы она посетила вечеринку в его доме. Модель не употребляет алкоголь, но сказала, что потеряла сознание, выпив две рюмки. После того, как жертва проснулась, ей рассказали, что её изнасиловали.
В финале чемпионата мира в Катаре против сборной Франции 26-летний Монтьель реализовал победный пенальти в послематчевой серии (3:3, пен. 4:2).
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