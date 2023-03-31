RMC Sport: защитник сборной Аргентины по футболу Монтьель обвиняется в изнасиловании

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Один из героев финального матча чемпионата мира 2022 года защитник сборной Аргентины Гонсало Монтьель обвиняется в изнасиловании на родине.
RMC Sport: защитник сборной Аргентины по футболу Монтьель обвиняется в изнасиловании
  • Gettyimages.ru
  • © Ian MacNicol

Предполагаемый инцидент произошёл в январе 2019 года на вечеринке футболиста, сообщает RMC Sport.

У жертвы были непродолжительные отношения с игроком, который настоял на том, чтобы она посетила вечеринку в его доме. Модель не употребляет алкоголь, но сказала, что потеряла сознание, выпив две рюмки. После того, как жертва проснулась, ей рассказали, что её изнасиловали. 

В финале чемпионата мира в Катаре против сборной Франции 26-летний Монтьель реализовал победный пенальти в послематчевой серии (3:3, пен. 4:2).

Ранее бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес начал голодовку в тюрьме, после того как его жена Джоана Санс объявила о разводе.

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