Буре — о рекорде Кузьменко: приятно, что моё достижение побил наш русский парень

Специальный представитель Федерации хоккея России по международным вопросам Павел Буре заявил, что доволен тем, что его рекорд по голам в дебютном сезоне за «Ванкувер» побил ещё один россиянин Андрей Кузьменко.

«Рекорды ставят для того, чтобы их бить. Приятно, что моё достижение продержалось больше 30 лет, и вдвойне приятно, что его побил наш русский парень», — приводит слова Буре ТАСС.

Буре забросил 34 шайбы за «Ванкувер» в сезоне-1991/92. На данный момент на счету Кузьменко 37 шайб.

В текущем сезоне россиянин сыграл в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 68 (37 + 31) очков.

Ранее сообщалось, что Кузьменко был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго».