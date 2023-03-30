Буре — о рекорде Кузьменко: приятно, что моё достижение побил наш русский парень
- РИА Новости
«Рекорды ставят для того, чтобы их бить. Приятно, что моё достижение продержалось больше 30 лет, и вдвойне приятно, что его побил наш русский парень», — приводит слова Буре ТАСС.
Буре забросил 34 шайбы за «Ванкувер» в сезоне-1991/92. На данный момент на счету Кузьменко 37 шайб.
В текущем сезоне россиянин сыграл в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 68 (37 + 31) очков.
Ранее сообщалось, что Кузьменко был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго».