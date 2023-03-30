Буре — о рекорде Кузьменко: приятно, что моё достижение побил наш русский парень

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Специальный представитель Федерации хоккея России по международным вопросам Павел Буре заявил, что доволен тем, что его рекорд по голам в дебютном сезоне за «Ванкувер» побил ещё один россиянин Андрей Кузьменко.
Буре — о рекорде Кузьменко: приятно, что моё достижение побил наш русский парень
  • РИА Новости

«Рекорды ставят для того, чтобы их бить. Приятно, что моё достижение продержалось больше 30 лет, и вдвойне приятно, что его побил наш русский парень», — приводит слова Буре ТАСС.

Буре забросил 34 шайбы за «Ванкувер» в сезоне-1991/92.  На данный момент на счету Кузьменко 37 шайб.

В текущем сезоне россиянин сыграл в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 68 (37 + 31) очков.

Ранее сообщалось, что Кузьменко был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго».

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