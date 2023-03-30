Тарасова — о требовании Польши к российским спортсменам: они никогда не подпишут это заявление

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала заявление министра спорта Польши Камиля Бортничука.

«Этого никогда не будет. Пусть заткнутся и никогда не лезут в политику. Мне кажется, что наши спортсмены никогда не подпишут это заявление. Если кто-то подпишет, пожалуйста, пусть едут», — заявила RT Тарасова.

Напомним, Бортничук заявил, что Польша намерена потребовать от российских спортсменов осуждения специальной военной операции для допуска к Европейским играм, которые пройдут с 21 июня по 2 июля в Кракове.

Ранее Тарасова отреагировала на слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что страна не собирается выполнять рекомендацию Международного олимпийского комитета о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.