Тарасова — о заявлении премьер-министра Польши: это нас не касается

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
Тарасова — о заявлении премьер-министра Польши: это нас не касается
  • РИА Новости

«Пусть попробуют. Это их дело. Пусть как хотят, так и ведут себя. Это нас не касается», — заявила RT тренер.

Напомним, Моравецкий заявил, что Польша не собирается выполнять рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что польские политики настроены давить на российских спортсменов до конца.

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