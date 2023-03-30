Биатлонистка Шевченко рассказала, как лыжники относятся к Вяльбе

Двукратная чемпионка России по биатлону, бывшая лыжница Наталия Шевченко рассказала, как молодые спортсмены относятся к главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе.

«Некоторые, действительно, относятся к ней как к маме. Кто‑то относится просто как к строгому и справедливому руководителю. Я относилась больше ко второй категории. Но, думаю, ей больше нравится скромная молодёжь, чем дерзкая и в каких‑то моментах невоспитанная», — цитирует Шевченко «Матч ТВ».

В 2022 году Шевченко перешла из лыжных гонок в биатлон. На чемпионате России она выиграла спринт и гонку преследования. На гонке преследования спортсменка преодолела дистанцию за 33 минуты 48,7 секунды. На четырёх огневых рубежах она допустила один промах.

Чемпионат России проходит с 27 марта по 2 апреля.

54-летняя Вяльбе возглавила ФЛГР в 2010 году и была переизбрана в мае 2022 года.

Ранее президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что Шевченко получит звание мастера спорта в течение месяца.