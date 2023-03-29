Данни верит, что «Локомотив» продлит контракт с Дзюбой

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Мигель Данни оценил игру нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в сезоне-2022/23.

«Дзюба — отличный игрок и наверняка забьёт ещё много голов. Верю, что «Локомотив» продлит контракт с Дзюбой. Если он продолжит забивать голы и поможет клубу подняться с нижних мест, я верю, что контракт с ним будет продлён», — цитирует Данни «Спорт-Экспресс».

34-летний форвард забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу в пяти матчах за «Локомотив». Дзюба был признан лучшим игроком РПЛ в марте.

«Локомотив» по итогам 20 туров с 22 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что Дзюба заслуженно признан лучшим игроком РПЛ в марте.