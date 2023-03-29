Кулешова — о возвращении в лыжный спорт: отстранение России от турниров меня не смущает

Призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Анастасия Кулешова рассказала, почему приняла решение вернуться в большой спорт на фоне международных санкций в отношении России.

«Меня это нисколько не смущало. Я возвращалась по зову сердца, потому что поняла, что хочу продолжить карьеру лыжницы. Остальное было неважно», — цитирует Кулешову пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

По словам лыжницы, она не в полной мере вернула ту форму, какая была до ухода в декрет, но «благодаря российским стартам наращивает обороты».

«По крайней мере, надеюсь, что это происходит. Тому, кто бегал на высшем международном уровне, хочется туда вернуться и соревноваться с сильнейшими в мире. Будем ждать, работать и надеяться», — заключила Кулешова.

28-летняя лыжница проводит первый полноценный сезон после рождения дочери. Кулешова на чемпионате России 2023 года завоевала золотую медаль в гонке с массового старта на 30 км, а также стала бронзовым призёром в скиатлоне и эстафете.

Ранее в НОК Белоруссии выступили против рекомендаций МОК по допуску спортсменов.