Истомин: не стал бы зацикливаться на том, поедут ли спортсмены на Олимпиаду

Российский тренер по биатлону Артём Истомин высказался о требованиях Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в соревнованиях.

«Можно ли назвать критерии МОК в отношении россиян унизительными? С одной стороны, да. Но и их тоже можно понять, они придерживаются своих принципов. Но какие принципы будут у нас узнаем уже позже. Не стал бы зацикливаться на том, поедут ли спортсмены на Олимпиаду», — приводит слова Истомина Metaratings.ru.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее глава СБР Виктор Майгуров назвал неприемлемыми условия МОК по допуску российских спортсменов.