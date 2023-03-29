Песков заявил, что Россия будет и дальше отстаивать интересы своих спортсменов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет и дальше всемерно отстаивать интересы своих спортсменов.

«Вчера был достаточно оперативный комментарий Олимпийского комитета России, он был достаточно исчерпывающий.

Такие рекомендации были охарактеризованы как содержащие элементы дискриминации, что является недопустимым. Что касается нас, то мы будем дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов, и, конечно же, продолжатся контакты с МОК именно для защиты интересов наших спортсменов», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее глава СБР Виктор Майгуров заявил, что российские биатлонисты могут уволиться из силовых структур для участия в международных турнирах.