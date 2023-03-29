Потенциальный новый владелец «Манчестер Юнайтед» не намерен увольнять Тен Хага

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Финский бизнесмен Томас Циллиакус, который является одним из претендентов на покупку «Манчестер Юнайтед», заверил, что сохранит Эрика Тен Хага в качестве тренера, если станет новым владельцем клуба.

«Из того, что я видел, он блестящий тренер. У него хватило мужества сказать таким звёздам, как Криштиану Роналду: «Я здесь главный, и вы должны делать то, что я говорю». И это привело к тому, что Роналду ушел из клуба. Мне кажется, это было хорошим решением, потому что без Роналду клубу намного лучше», — цитирует Циллиакуса NOS.

25 марта срок подачи заявок на покупку футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» был продлён по просьбе потенциальных инвесторов. Владелец INEOS британский миллиардер Джим Рэтклифф и катарский шейх Хамад бен Джассим бен Джабер Аль Тани собираются подать повторные заявки на покупку клуба, однако сделка по продаже МЮ может сорваться из-за требований владельцев, семьи Глейзеров.

В ноябре 2022 года португальский нападающий Криштиану Роналду покинул «красных дьяволов», дав скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство клуба и главного тренера Эрика тен Хага.

Ранее Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани и Рэтклифф сделали улучшенные предложения о покупке «Манчестер Юнайтед».

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