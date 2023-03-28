В Госдуме назвали решение МОК по российским спортсменам незаконным

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Совершенно незаконное решение. МОК решил, что совершил ошибку, объявив о возможности допуска наших спортсменов, и теперь собирается её исправить таким образом. Бах декларировал то, что спортсмены не виноваты и нужно отстаивать их интересы. Но делает он совсем другое», — цитирует Свищёва РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Поздняков отреагировал на решение МОК по недопуску связанных с военными структурами спортсменов.