Чен — о новых рекомендациях МОК: ничего страшного не случилось

Бывшая легкоатлетка, а ныне спортивный комментатор Иоланда Чен отреагировала на новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в соревнованиях.

«Как мы и предполагали, что они будут этот вопрос муссировать до самого конца, до самых крайних сроков квалификации. Потому что ружьё, висящее на стене, должно выстрелить в последнем акте. Я думаю, это делается для того, чтобы узнать мнение всех присутствующих. Чтобы Томас Бах понял, в какую сторону дует ветер и какие настроения сейчас популярны. Кто что говорит, кто что предполагает. Всё-таки мнение других членов МОК – это очень важная вещь. Поэтому ничего страшного не случилось.



И очень хорошо, что мы сможем принять участие в квалификации и показать свои результаты и нормативы в рамках своих федераций. Я надеюсь, что все пойдут по пути борцовских видов спорта, чтобы другие федерации пошли навстречу нашим и белорусским спортсменам. Начнут их допускать до соревнований, и также будет проведено голосование перед началом летнего сезона», — сказала Чен RT.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее глава МОК Томас Бах объяснил новые рекомендации по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.