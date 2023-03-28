Российскую бегунью Карамашеву дисквалифицировали на восемь лет за допинг
- AFP
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Об этом сообщается на сайте ВФЛА.
34-летняя россиянка дисквалифицирована за нарушение пунктов 4.1 и 4.2 общероссийских антидопинговых правил.
Срок отстранения Карамашевой от соревнований отсчитывается с 9 февраля 2023 года.
Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что спортсмены, которые могут легально воспользоваться какой-то дополнительной фармподдержкой, всегда будут иметь определённое преимущество.