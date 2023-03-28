Российскую бегунью Карамашеву дисквалифицировали на восемь лет за допинг

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) на основании решения дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) приняла решение дисквалифицировать российскую бегунью Светлану Карамашеву за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщается на сайте ВФЛА.

34-летняя россиянка дисквалифицирована за нарушение пунктов 4.1 и 4.2 общероссийских антидопинговых правил.

Срок отстранения Карамашевой от соревнований отсчитывается с 9 февраля 2023 года.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что спортсмены, которые могут легально воспользоваться какой-то дополнительной фармподдержкой, всегда будут иметь определённое преимущество.