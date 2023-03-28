Пруцев: дебютировать за сборную России — это моя давняя мечта

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Полузащитник сборной России Данил Пруцев высказался о дебюте за национальную команду.
Пруцев: дебютировать за сборную России — это моя давняя мечта
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Дебютировать за сборную — это моя давняя мечта. То, чего я хотел с самого детства, когда смотрел матчи национальной команды по телевизору в качестве болельщика. Это большая честь для меня. Спасибо тренерскому штабу за доверие, а болельщикам — за поддержку», — приводит слова Пруцева «Чемпионат».

В игре со сборной Ирана (1:1) Данил сыграл три минуты.

В товарищеском матче (2:0) с Ираком Пруцев вышел на поле в стартовом составе и отыграл 45 минут.

Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о своём желании вернуть национальные команды на международные турниры.

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