Пруцев: дебютировать за сборную России — это моя давняя мечта

Полузащитник сборной России Данил Пруцев высказался о дебюте за национальную команду.

«Дебютировать за сборную — это моя давняя мечта. То, чего я хотел с самого детства, когда смотрел матчи национальной команды по телевизору в качестве болельщика. Это большая честь для меня. Спасибо тренерскому штабу за доверие, а болельщикам — за поддержку», — приводит слова Пруцева «Чемпионат».

В игре со сборной Ирана (1:1) Данил сыграл три минуты.

В товарищеском матче (2:0) с Ираком Пруцев вышел на поле в стартовом составе и отыграл 45 минут.

Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о своём желании вернуть национальные команды на международные турниры.