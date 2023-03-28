Дюков: хочу, чтобы сборная России проводила официальные матчи

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о своём желании вернуть национальные команды на международные турниры.

«Я хочу, чтобы сборная России проводила официальные матчи, чтобы имела возможность участвовать в официальных турнирах, в том числе в чемпионате мира», — цитирует Дюкова «РБ Спорт».

23 февраля Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от международных турниров, сославшись на несвоевременную подачу.

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее Александр Дюков рассказал о ходе переговоров с УЕФА и ФИФА относительно дальнейшего будущего российского футбола.