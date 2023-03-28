Игрок сборной Ирака: Пиняев — лучший в России

Полузащитник сборной Ирака Осама Рашид поделился мнением об игроке команды России Сергее Пиняеве.

«Лучший футболист сборной России. Он очень хорош, топ-уровень! Уверен, впереди у него большая европейская карьера. Думаю, со временем он перейдёт в АПЛ и будет разрывать всех», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Пиняев отметился голом в товарищеском матче с Ираком (2:0). Таким образом, он стал самым молодым автором гола в истории сборной России, забив в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней.

Ранее Валерий Карпин оценил игру 18-летнего полузащитника команды Сергея Пиняева в товарищеском матче с Ираком.