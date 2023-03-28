Леонова не считает, что Малинину нужно сокращать количество четверных ради второй оценки

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Серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова высказала своё мнение об американском фигуристе Илье Малинине.
Леонова не считает, что Малинину нужно сокращать количество четверных ради второй оценки
  • AFP

«Стоит ли Малинину продолжать гнуть линию с множеством квадов или лучше сосредоточиться на компонентах? Нет, я считаю, что мужчина должен много прыгать. Это очень зрелищно, это очень круто. Этим он и берёт», — цитирует Леонову «Чемпионат».

На чемпионате мира — 2023 Малинин завоевал бронзу. В произвольной программе он прыгнул шесть четверных прыжков, включая аксель в 4,5 оборота.

Ранее агент Малинина заявил, что фигурист владеет пятерными прыжками.

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