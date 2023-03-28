Леонова не считает, что Малинину нужно сокращать количество четверных ради второй оценки

Серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова высказала своё мнение об американском фигуристе Илье Малинине.

«Стоит ли Малинину продолжать гнуть линию с множеством квадов или лучше сосредоточиться на компонентах? Нет, я считаю, что мужчина должен много прыгать. Это очень зрелищно, это очень круто. Этим он и берёт», — цитирует Леонову «Чемпионат».

На чемпионате мира — 2023 Малинин завоевал бронзу. В произвольной программе он прыгнул шесть четверных прыжков, включая аксель в 4,5 оборота.

Ранее агент Малинина заявил, что фигурист владеет пятерными прыжками.