Узнать больше

Агент Малинина заявил, что фигурист владеет пятерными прыжками

Короткая ссылка
Агент американского фигуриста Ильи Малинина Ари Закарян заявил, что его подопечный владеет пятерными прыжками.
Агент Малинина заявил, что фигурист владеет пятерными прыжками
  • AP
  • © Tony Avelar

«Мы буквально сегодня общались с Ильёй по поводу пятерного прыжка, и он сказал, что пятерной у него уже в кармане. Их у Ильи несколько. Не хотел бы озвучивать детали, но он способен исполнить несколько видов пятерных.

Он может исполнить этот прыжок, но с учётом того, какова сейчас система, делать на соревнованиях он его не будет. Смысла нет», — приводит слова Закаряна «РИА Новости».

На чемпионате мира Малинин завоевал бронзу. В произвольной программе он прыгнул шесть четверных прыжков, включая аксель в 4,5 оборота.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что выступление Малинина в произвольной программе на ЧМ нужно занести в Книгу рекордов Гиннесса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить