Агент Малинина заявил, что фигурист владеет пятерными прыжками

Агент американского фигуриста Ильи Малинина Ари Закарян заявил, что его подопечный владеет пятерными прыжками.

«Мы буквально сегодня общались с Ильёй по поводу пятерного прыжка, и он сказал, что пятерной у него уже в кармане. Их у Ильи несколько. Не хотел бы озвучивать детали, но он способен исполнить несколько видов пятерных.

Он может исполнить этот прыжок, но с учётом того, какова сейчас система, делать на соревнованиях он его не будет. Смысла нет», — приводит слова Закаряна «РИА Новости».

На чемпионате мира Малинин завоевал бронзу. В произвольной программе он прыгнул шесть четверных прыжков, включая аксель в 4,5 оборота.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что выступление Малинина в произвольной программе на ЧМ нужно занести в Книгу рекордов Гиннесса.