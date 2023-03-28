«Рейнджерс» Панарина и «Торонто» Самсонова досрочно вышли в плей-офф НХЛ
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Этими командами являются «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс».
«Рейнджерс» занимают третье место в Столичном дивизионе, а канадский клуб — вторую позицию в Атлантическом.
Напомним, что в составе «Нью-Йорка» выступают голкипер Игорь Шестёркин, нападающие Артемий Панарин и Владимир Тарасенко. За «Торонто» — вратарь Илья Самсонов.
Ранее сообщалось, что Илья Сорокин признан второй звездой матча «Айлендерс» — «Нью-Джерси».