Сборная Швеции по футболу разгромила Азербайджан в матче с пятью голами 

Короткая ссылка
Сборная Швеции нанесла разгромное поражение на своём поле команде Азербайджана в матче второго тура групповой стадии квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Игра группы F на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме завершилась со счётом 5:0 в пользу команды Янне Андерссона.

Мячи забили Эмиль Форсберг (38-я минута), Виктор Дьёкереш (79-я), Йеспер Карлссон (88-я), Энтони Эланга (89-я). Автогол на свой счёт записал Бахлул Мустафазаде (65-я).

В параллельном матче Эстония уступила Австрии (1:2).

Расстановка в группе F следующая: Австрия (четыре очка), Бельгия (три), Швеция (три), Эстония (ноль), Азербайджан (ноль).

Ранее сообщалось, что Италия обыграла Мальту в квалификации Евро-2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить