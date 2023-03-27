Сборная Швеции по футболу разгромила Азербайджан в матче с пятью голами

Сборная Швеции нанесла разгромное поражение на своём поле команде Азербайджана в матче второго тура групповой стадии квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.