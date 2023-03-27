Сборная Швеции по футболу разгромила Азербайджан в матче с пятью голами
Игра группы F на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме завершилась со счётом 5:0 в пользу команды Янне Андерссона.
Мячи забили Эмиль Форсберг (38-я минута), Виктор Дьёкереш (79-я), Йеспер Карлссон (88-я), Энтони Эланга (89-я). Автогол на свой счёт записал Бахлул Мустафазаде (65-я).
В параллельном матче Эстония уступила Австрии (1:2).
Расстановка в группе F следующая: Австрия (четыре очка), Бельгия (три), Швеция (три), Эстония (ноль), Азербайджан (ноль).
Ранее сообщалось, что Италия обыграла Мальту в квалификации Евро-2024.