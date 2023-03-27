Смирнов рассказал подробности онлайн‑заседания главы МОК Баха

Короткая ссылка
Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов поделился подробностями онлайн‑заседания главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Смирнов рассказал подробности онлайн‑заседания главы МОК Баха
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Бах сегодня проводил онлайн‑заседание, там присутствовали представители спортивных федераций, представители ООН. Тон был задан такой, чтобы не было дискриминации в спорте. Бах произнёс сильные слова по этой теме, президент FIG Моринари Ватанабэ сказал, что для него федерации России и Белоруссии являются полноправными членами олимпийского движения, о которых надо заботиться», — цитирует Смирнова «Матч ТВ».

По его словам, общая повестка заседания заключается в том, что Россия должна иметь право участвовать в Олимпийских играх. Он также подчеркнул, что дальнее обсуждение включает в себя символику и условия допуска.

25 января глава МОК Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. Исполком МОК рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям 28 марта.

Ранее Эстония выступила против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить