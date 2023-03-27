Смирнов рассказал подробности онлайн‑заседания главы МОК Баха

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов поделился подробностями онлайн‑заседания главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Бах сегодня проводил онлайн‑заседание, там присутствовали представители спортивных федераций, представители ООН. Тон был задан такой, чтобы не было дискриминации в спорте. Бах произнёс сильные слова по этой теме, президент FIG Моринари Ватанабэ сказал, что для него федерации России и Белоруссии являются полноправными членами олимпийского движения, о которых надо заботиться», — цитирует Смирнова «Матч ТВ».

По его словам, общая повестка заседания заключается в том, что Россия должна иметь право участвовать в Олимпийских играх. Он также подчеркнул, что дальнее обсуждение включает в себя символику и условия допуска.

25 января глава МОК Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. Исполком МОК рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям 28 марта.

Ранее Эстония выступила против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.