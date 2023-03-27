Смирнов рассказал подробности онлайн‑заседания главы МОК Баха
- РИА Новости
- © Владимир Трефилов
«Бах сегодня проводил онлайн‑заседание, там присутствовали представители спортивных федераций, представители ООН. Тон был задан такой, чтобы не было дискриминации в спорте. Бах произнёс сильные слова по этой теме, президент FIG Моринари Ватанабэ сказал, что для него федерации России и Белоруссии являются полноправными членами олимпийского движения, о которых надо заботиться», — цитирует Смирнова «Матч ТВ».
По его словам, общая повестка заседания заключается в том, что Россия должна иметь право участвовать в Олимпийских играх. Он также подчеркнул, что дальнее обсуждение включает в себя символику и условия допуска.
25 января глава МОК Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. Исполком МОК рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям 28 марта.
Ранее Эстония выступила против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.