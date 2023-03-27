Экс-футболист ЦСКА Мамаев подарил жене 860-метровую виллу на Бали

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Бывший полузащитник ЦСКА Павел Мамаев подарил жене Надежде Санько виллу на Бали.
Экс-футболист ЦСКА Мамаев подарил жене 860-метровую виллу на Бали
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«В конце 2022 года мой любимый мужчина сделал мне невероятный подарок — эту огромную, красивую, стильную 860‑метровую виллу в самом крутом районе Бали. Она ещё достраивается, но мы очень ждём, когда сможем прилететь туда нашей семьёй, приглашать друзей и проводить там много времени», — написала Санько в социальных сетях.

11 февраля Мамаев объявил о завершении профессиональной карьеры. После ухода из «Химок» в июле 2022 года он оставался в статусе свободного агента.

Полузащитник выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки». Мамаев за карьеру провёл 427 матчей во всех турнирах, забил 54 мяча и отдал 44 результативные передачи.

Ранее комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему Мамаев не смог раскрыться.

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