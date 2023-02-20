Орлов объяснил, почему Мамаев не смог раскрыться

Комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему полузащитник Павел Мамаев не смог в полной мере раскрыть свой талант.

«В игровых видах спорта надо быть общительным и коммуникабельным. А Мамаев — замкнутый парень, весь в себе. Поэтому и не раскрылся его талант. Посмотрите на Месси — он всегда улыбается, со всеми в хороших отношениях», — цитирует Орлова Sport24.

11 февраля Павел Мамаев объявил о завершении профессиональной карьеры. После ухода из «Химок» в июле 2022 года он оставался в статусе свободного агента.

Полузащитник выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки». Мамаев за карьеру провёл 427 матчей во всех турнирах, забил 54 мяча и отдал 44 результативные передачи.

Ранее Геннадий Орлов отреагировал на то, что Смолов и Павел Мамаев открыли в Дубае детскую футбольную академию.