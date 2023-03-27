В Тюменской области более 330 тысяч человек приняли участие в сдаче нормативов ГТО

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Свыше 330 тыс. жителей Тюменской области присоединились к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» — ГТО.
В Тюменской области более 330 тысяч человек приняли участие в сдаче нормативов ГТО
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Об этом сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

Из общего числа 193 260 человек являются обладателями знаков отличия комплекса ГТО.

Центры тестирования созданы во всех муниципальных образованиях, всего их 38. За ними закреплено 481 место тестирования.

Тюменская область на протяжении восьми лет входит в первую десятку рейтинга ГТО среди регионов России.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».

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