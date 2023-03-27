Серохвостов — о спринте: был тремор после гор, ноги тряслись
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Я ехал своим темпом, понимая, что мы с Эдиком идём ровно. Был тремор после гор, ноги тряслись. Понимал, что каждый выстрел надо попадать. Было тяжело. Трасса тяжёлая была. Сразу понял, что лыжи встанут к последним кругам», — цитирует Серохвостова «Матч ТВ».
Никита Поршнев стал победителем спринта на 10 км. Его результат — 26 минут 25,5 секунды. На двух огневых рубежах спортсмен не допустил промахов.
Вторым финишировал Даниил Серохвостов. Третий — Эдуард Латыпов.
Ранее Поршнев прокомментировал победу в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.