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Серохвостов — о спринте: был тремор после гор, ноги тряслись

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Биатлонист Даниил Серохвостов высказался о втором месте в спринте на чемпионате России в Ханты‑Мансийске.
Серохвостов — о спринте: был тремор после гор, ноги тряслись
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Я ехал своим темпом, понимая, что мы с Эдиком идём ровно. Был тремор после гор, ноги тряслись. Понимал, что каждый выстрел надо попадать. Было тяжело. Трасса тяжёлая была. Сразу понял, что лыжи встанут к последним кругам», — цитирует Серохвостова «Матч ТВ».

Никита Поршнев стал победителем спринта на 10 км. Его результат — 26 минут 25,5 секунды. На двух огневых рубежах спортсмен не допустил промахов.

Вторым финишировал Даниил Серохвостов. Третий — Эдуард Латыпов.

Ранее Поршнев прокомментировал победу в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

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