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Орлов объяснил, почему Пиняев напоминает ему Аршавина

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Российский комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от игры полузащитника Сергея Пиняева в товарищеском матче Россия — Ирак.
Орлов объяснил, почему Пиняев напоминает ему Аршавина
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Пиняев напоминает мне Аршавина. Действует в похожей манере. Дай бог, чтобы голова не закружилась. Пиняев, как и Аршавин, дерзкий! Ничего и никого не боится. Для него нет авторитетов на поле. Берёт игру на себя», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Пиняев отметился голом в товарищеском матче с Ираком (2:0). Таким образом, он стал самым молодым бомбардиром в истории сборной России, забив в возрасте 18 лет 4 месяцев 24 дней.

Ранее Валерий Карпин оценил игру 18-летнего полузащитника команды Сергея Пиняева в товарищеском матче с Ираком.

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