Булыкин о словах Матыцина: Карпин — тот человек, который всегда гнёт свою линию

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о критике министра спорта Олега Матыцина в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Карпин — тот человек, который всегда гнёт свою линию. Но хотелось бы, чтобы он обращал внимание на болельщиков, на чиновников. Я прекрасно понимаю Матыцина. Потому что тоже уверен в том, что сейчас нужно устроить праздник футбола, который является отдушиной у населения в эти непростые времена. Хочется побед, хочется, чтобы сборная выигрывала у таких соперников, как Узбекистан, Таджикистан, Иран и Ирак. Олег Матыцин правильно сказал, что тренер должен отвечать за результат. Сборная — это имидж страны. И неважно, товарищеские это игры или нетоварищеские. Когда есть победа, есть результат. А по результатам судят работу тренера. Сегодня удалось победить, и уже будет другое отношение к нашей сборной, да и к Карпину. Возможно, что заявление министра спорта подстегнуло не только Валерия Георгиевича, но и игроков. Поэтому хочется видеть такие победы почаще», — сказал Булыкин в интервью RT.

Ранее Булыкин поделился впечатлениями от матча между сборными России и Ирака.