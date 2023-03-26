Узнать больше

Сборная Казахстана одержала волевую победу над Данией в матче отбора Евро-2024

Короткая ссылка
Сборная Казахстана дома одержала победу над командой Дании в матче второго тура отборочного турнира Евро-2024.
Сборная Казахстана одержала волевую победу над Данией в матче отбора Евро-2024
  • © AP Photo

На 21-й минуте счёт в матче открыл нападающий датчан Расмус Хёйлунн. Он же отличился на 36-й минуте.

Во втором тайме на 73-й минуте полузащитник Бахтиер Зайнутдинов забил первый гол Казахстана в матче. На 86-й Асхат Тагыберген сравнял счёт. На 89-й минуте Абат Аймбетов забил победный гол.

Казахстан занимает четвёртое место в группе Н с тремя очками. У Дании столько же очков и вторая строчка.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Англии Фил Фоден пропустит матч второго тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года с командой Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить