Сборная Казахстана одержала волевую победу над Данией в матче отбора Евро-2024

Сборная Казахстана дома одержала победу над командой Дании в матче второго тура отборочного турнира Евро-2024.

На 21-й минуте счёт в матче открыл нападающий датчан Расмус Хёйлунн. Он же отличился на 36-й минуте.

Во втором тайме на 73-й минуте полузащитник Бахтиер Зайнутдинов забил первый гол Казахстана в матче. На 86-й Асхат Тагыберген сравнял счёт. На 89-й минуте Абат Аймбетов забил победный гол.

Казахстан занимает четвёртое место в группе Н с тремя очками. У Дании столько же очков и вторая строчка.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Англии Фил Фоден пропустит матч второго тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года с командой Украины.