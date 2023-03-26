Сборная России огласила стартовый состав на матч с Ираком

Сборная России огласила стартовый состав на товарищеский матч с командой Ирака.

Россия: Сергей Песьяков, Александр Сильянов, Руслан Литвинов, Максим Осипенко, Даниил Денисов, Данил Глебов, Данил Пруцев, Даниил Фомин, Иван Обляков, Сергей Пиняев, Александр Соболев.

Даниил Фомин выйдет на поле с капитанской повязкой.

Матч состоится 26 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:00 мск.

Это первый домашний матч команды с ноября 2021 года.

Ранее в сборной Ирака заявили, что готовы провести ответный матч с Россией в Багдаде.