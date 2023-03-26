Устюгов — о ближайшем исполкоме МОК: не читаю спортивные новости, надоело одно и то же

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов высказался о возможном допуске россиян к участию в международных соревнованиях.

«Не читаю спортивные новости и паблики. Смотрю только Telegram-канал Савелия Коростелёва и что пишут болельщики у меня в канале. Надоело читать одни и те же новости про МОК, FIS и прочее», — цитирует Устюгова «Матч ТВ».

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

28 марта МОК рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов.

Ранее министр спорта Олег Матыцин высказался о скором возможном допуске россиян к участию в международных соревнованиях.