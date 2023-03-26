Алжирку отстранили от финала ЧМ по боксу из-за высокого уровня тестостерона
- AFP
- © Buda Mendes / POOL
Алжирку сняли с соревнований из-за высокого уровня тестостерона, сообщает Inside the Games.
Хелиф в воскресенье должна была выйти на ринг против китаянки Ян Лю в финале соревнований в весе до 66 кг.
23-летняя спортсменка утверждает, что стала жертвой заговора.
Международная боксёрская ассоциация (IBA) ранее исключила из числа участников женского чемпионата мира в Индии несколько спортсменов, попытавшихся выдать себя за женщин.
Ранее сообщалось, что трансгендер Валентина Петрилло выиграла чемпионат Италии по бегу.