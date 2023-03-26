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Алжирку отстранили от финала ЧМ по боксу из-за высокого уровня тестостерона

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Руководство Международной ассоциации бокса (IBA) приняло решение отстранить Иман Хелиф из Алжира от участия в финальном поединке чемпионата мира по боксу 2023 года в Нью-Дели.
Алжирку отстранили от финала ЧМ по боксу из-за высокого уровня тестостерона
  • AFP
  • © Buda Mendes / POOL

Алжирку сняли с соревнований из-за высокого уровня тестостерона, сообщает Inside the Games.

Хелиф в воскресенье должна была выйти на ринг против китаянки Ян Лю в финале соревнований в весе до 66 кг.

23-летняя спортсменка утверждает, что стала жертвой заговора.

Международная боксёрская ассоциация (IBA) ранее исключила из числа участников женского чемпионата мира в Индии несколько спортсменов, попытавшихся выдать себя за женщин.

Ранее сообщалось, что трансгендер Валентина Петрилло выиграла чемпионат Италии по бегу.

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