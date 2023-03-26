Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами
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Медведев в матче второго круга обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэну (6:1, 6:2). Хачанов победил аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (6:1, 3:6, 6:3).
В третьем круге Медведев сыграет со словаком Алексом Молчаном, соперником Хачанова станет чех Иржи Легечка. Матчи пройдут 27 марта.
Общий призовой фонд турнира составляет $8 млн.
Ранее сообщалось, что россиянка Людмила Самсонова не смогла пройти в 1/8 финала турнира в Майами.