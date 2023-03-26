Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами

Россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов вышли в третий круг представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Майами.

AP

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