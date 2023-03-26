Потапова — о выходе в 1/8 финала турнира в Майами: мечта, которая сбылась

Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала победу над американкой Кори Гауфф в третьем круге турнира WTA в Майами.

«Думаю, я просто отпустила ситуацию и начала сосредотачиваться на своём теннисе и ударах, не думая о том, что она собирается делать.

Я очень рада, что впервые на этом турнире попала в четвёртый раунд, это мечта, которая действительно сбылась. В таких тяжёлых условиях играть непросто.

Гауфф — невероятная спортсменка, и у неё очень хорошая физическая форма. Действительно удивлена, что смогла держаться на том же уровне до конца», — приводит слова Потаповой пресс-служба WTA.

Потапова победила Гауфф со счётом 6:7 (8:10), 7:5, 6:2. В следующем раунде россиянка сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Ранее сообщалось, что россиянка Людмила Самсонова не смогла пройти в 1/8 финала турнира в Майами.