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Капитан сборной Ирака Аднан оценил уровень футбола в России

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Капитан сборной Ирака Али Аднан оценил уровень футбола в России.
Капитан сборной Ирака Аднан оценил уровень футбола в России
  • Gettyimages.ru

«Сборная России — сильная команда, известная на европейском уровне. Что касается моей игры в «Рубине», я познакомился с российским футболом и российским уровнем соревнований.

По опыту, который я получил, уровень российского футбола очень высокий», — приводит слова Аднана «РИА Новости».

Он отметил, что хотел бы, чтобы в матче с Россией сборная Ирака показала высокий уровень.

Сборная России проведёт товарищеский матч с Ираком 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — 18:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Ирака Хесус Касас высказался о наставнике российской команды Валерии Карпине.

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