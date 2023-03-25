Капитан сборной Ирака Аднан оценил уровень футбола в России

Капитан сборной Ирака Али Аднан оценил уровень футбола в России.

«Сборная России — сильная команда, известная на европейском уровне. Что касается моей игры в «Рубине», я познакомился с российским футболом и российским уровнем соревнований.

По опыту, который я получил, уровень российского футбола очень высокий», — приводит слова Аднана «РИА Новости».

Он отметил, что хотел бы, чтобы в матче с Россией сборная Ирака показала высокий уровень.

Сборная России проведёт товарищеский матч с Ираком 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — 18:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Ирака Хесус Касас высказался о наставнике российской команды Валерии Карпине.