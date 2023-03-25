Журналист The Athletic рассказал о состоянии травмированного Капризова

Журналист The Athletic Майкл Руссо рассказал о состоянии травмированного нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова.

«Он до сих пор не катается и не будет вызван на следующий выезд даже для тренировок, так что он не близок к возвращению», — написал Руссо в социальных сетях.

Капризов досрочно закончил матч с «Виннипег Джетс» (4:2) в НХЛ. Россиянин получил травму нижней части тела. Он является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне, на его счету 39 голов и 35 передач в 65 матчах регулярного чемпионата. Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» пропустил уже три встречи регулярного чемпионата.

Ранее Капризов рассказал, какие навыки хотел бы перенять у одноклубников из «Миннесоты».