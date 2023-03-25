Вяльбе: больше всего огорчило, что Непряева не смогла оклематься после болезни

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что её огорчило на чемпионате России — 2023 в Тюмени.

«Меня больше всего огорчило, что Непряева так и не смогла оклематься после болезни. Надеюсь, что она за недельку сможет с недугом побороться и подготовиться к финалу Кубка России, который, я уверена, будет не менее интересным», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».

Во время гонки на первенстве страны спортсменка сошла с дистанции и в слезах снимала манишку с соревновательным номером около тренера.

В масс-старте на 30 километров победу одержала Анастасия Кулешова. Спортсменка прошла дистанцию за 1 час 37 минут 23,3 секунды. Второй к финишу прибежала Мария Истомина с отставанием в 13 секунд. Третья — Анастасия Прокофьева (+1:21,1).

Ранее Бородавко объяснил, почему Дарья Непряева досрочно завершила гонку.