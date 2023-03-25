Узнать больше

Вяльбе: больше всего огорчило, что Непряева не смогла оклематься после болезни

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что её огорчило на чемпионате России — 2023 в Тюмени.
Вяльбе: больше всего огорчило, что Непряева не смогла оклематься после болезни
  • РИА Новости

«Меня больше всего огорчило, что Непряева так и не смогла оклематься после болезни. Надеюсь, что она за недельку сможет с недугом побороться и подготовиться к финалу Кубка России, который, я уверена, будет не менее интересным», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».

Во время гонки на первенстве страны спортсменка сошла с дистанции и в слезах снимала манишку с соревновательным номером около тренера. 

В масс-старте на 30 километров победу одержала Анастасия Кулешова. Спортсменка прошла дистанцию за 1 час 37 минут 23,3 секунды. Второй к финишу прибежала Мария Истомина с отставанием в 13 секунд. Третья — Анастасия Прокофьева (+1:21,1).

Ранее Бородавко объяснил, почему Дарья Непряева досрочно завершила гонку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить